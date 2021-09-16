Анкара, 17 сентября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. 16 сентября издание FotoMac сообщило, что на пост главного тренера сборной Турции может быть назначен 58-летний тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц, которого ранее рассматривали как кандидата на пост главного тренера сборной России. Также сборную Турции может возглавить Андрей Шевченко.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Италии Шенол Гюнеш ушел в отставку после поражения команды от сборной Нидерландов со счетом 1:6.

На прошедшем Чемпионате Европы 2020 сборная Турции потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа со сборными Италии (0:3), Уэльса (0:2) и Швейцарии (1:3).