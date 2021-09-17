Владимир, 17 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 сентября стартовало голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов муниципальных образований. Избирательные участки будут работать до 20:00 19 сентября.

Выборы

В выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 79 участвуют девять кандидатов, по одномандатному избирательному округу № 80 — восемь. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 политических партий.

Также в регионе проходят 32 избирательных компании в муниципалитетах, в которых принимают участие 573 кандидата. В списки избирателей, по данным на 1 июля 2021 года, включены более 1,1 млн человек.

Всего в регионе открыто 985 избирательных участков, в том числе в областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира и центральной городской больнице города Коврова.