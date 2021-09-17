Саранск, 17 сентября 2021, 08:00 — REGNUM В Мордовии в 8:00 мск открылись все избирательны участки, которые будут работать в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Всего в республике проходит около 250 избирательных кампаний.

На избирательном участке
На избирательном участке
Primorsky.ru

Жители Мордовии, кроме депутатов Госдумы VIII созыва, будут выбирать главу региона, депутатов Государственного собрания республики, депутатов горсовета Саранска, а также депутатов советов городских и сельских поселений.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

В ходе трёхдневного голосования в республике будет работать Центр общественного наблюдения за ходом выборов. Он открылся в конференц-зале Общественной палаты Мордовии. Центр будет работать в круглосуточном режиме и закроется после составления итоговых протоколов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, всего в РФ будут проходить около 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 субъектах. Выборы главы пройдут в девяти регионах. В Приволжском федеральном округе по итогам голосования выберут глав Ульяновской и Пензенской областей. Депутатов законодательных органов выберут жители 39 субъектов.