Саранск, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Мордовии в 8:00 мск открылись все избирательны участки, которые будут работать в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Всего в республике проходит около 250 избирательных кампаний.

Primorsky.ru На избирательном участке

Жители Мордовии, кроме депутатов Госдумы VIII созыва, будут выбирать главу региона, депутатов Государственного собрания республики, депутатов горсовета Саранска, а также депутатов советов городских и сельских поселений.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

В ходе трёхдневного голосования в республике будет работать Центр общественного наблюдения за ходом выборов. Он открылся в конференц-зале Общественной палаты Мордовии. Центр будет работать в круглосуточном режиме и закроется после составления итоговых протоколов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, всего в РФ будут проходить около 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 субъектах. Выборы главы пройдут в девяти регионах. В Приволжском федеральном округе по итогам голосования выберут глав Ульяновской и Пензенской областей. Депутатов законодательных органов выберут жители 39 субъектов.