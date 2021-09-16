Эйндховен, Нидерланды, 17 сентября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. 16 сентября в Эйндховене на стадионе «Филипс» нидерландский футбольный клуб ПСВ принимал испанский «Реал Сосьедад». Матч, проходивший в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22, завершился со счетом 2:2.

«Реал Сосьедад»

Самым ценным игроком матча с оценкой 8,53 по версии портала WhoScored был признан 29-летний немецкий атакующий полузащитник Марио Гетце, отметившийся забитым мячом, голевой передачей, двумя отборами и тремя успешными обводками. Точность передач футболиста составила 79%.

Забитые мячи: Марио Гетце 31' — 1:0, Аднан Янузай 34' (Хосеба Сальдуа) — 1:1, Александер Исак 39' (Хосеба Сальдуа) — 1:2. Коди Гакпо 54' (Марио Гетце) — 2:2.

Желтые карточки получили Муньос (42'), ван Гинкел (59'), Гевара (70'), Оярасабаль (77'), Винисиус (79'), Элустондо (84') и Субельдия (90').

После первого тура групповой стадии Лиги Европы ПСВ с одним очком занимает третье место в турнирной таблице группы B. «Реал Сосьедад» с тем же количеством очков расположился строчкой выше.