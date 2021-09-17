Париж, , 01:01 — REGNUM Торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США были отменены посольством Франции в Вашингтоне из-за скандала со срывом контракта на поставку подлодок. Об этом 16 сентября сообщило Agence France-Presse.

Франция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Торжества должны были состояться 17 сентября, по случаю памятной даты был запланирован приём во французском посольстве и на борту французского фрегата в Балтиморе. Уточняется, что прибывший в Вашингтон высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, который должен был участвовать в мероприятии, отправится в Париж досрочно.

Решение об отмене мероприятий было принято после срыва сделки между Францией и Австралией на поставку подлодок. Австралия приняла альтернативное предложение, поступившее от Вашингтоне и Лондона. Кроме того, Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, которое будет сосредоточено в Тихоокеанском регионе. В рамках альянса запланировано создание атомных подлодок для Австралии и переоснащение австралийских ВС американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем. Глава МИД Франции дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение «ударом в спину» и «подрывом доверия».

Напомним, Чесапикское сражение произошло между британским и французским флотом в устье Чесапикского залива 5 сентября 1781 года, за два года до окончания Войны за независимость США. Победа французов способствовала последующей капитуляции британцев, переговорам и в конечном итоге к признанию Британией независимых Соединённых Штатов Америки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как утверждает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Франция была заранее предупреждена о создании нового военно альянса между Австралией, США и Великобританией.

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