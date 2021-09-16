Абуджа, 17 сентября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате авиаудара нигерийской армии в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. Об этом 16 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям региона.

U.S. Marine Corps Авиаудар

При инциденте также пострадали еще 23 человека. Ранее в руководстве военно-воздушных сил Нигерии допустили, что в ходе антитеррористической операции в Йобе могли погибнуть мирные жители. По факту случившегося проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на автомобильной трассе Айеторо — Отун на юге Нигерии группа боевиков совершила атаку два автобуса и похитила находящихся в них пассажиров.