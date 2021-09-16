Лестер, Великобритания, 17 сентября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. 16 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» английский футбольный клуб «Лестер Сити» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы не смог одержать победу над «Наполи». Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Liondartois Виктор Осимхен

Первый мяч в дебюте встречи забил испанский атакующий полузащитник Айосе Перес после передачи Харви Барнса — 1:0. На экваторе второго тайма Харви Барнса удвоил преимущество «лис» — 2:0. Через пять минут форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен вернул гостей в игру — 2:1. В конце матча Осимхен оформил дубль и принес «Наполи» первые очки в новом сезоне еврокубков — 2:2.

Желтые карточки: Ндиди — 21, Сумаре — 32, Ди Лоренцо — 34, Вестергор — 53, Сеюнджю — 76, Ррахмани — 90+5.

Красные карточки: Ндиди — 90+3.

Бригада арбитров (Португалия): Тьягу Мартинс | Луиш Кампуш | Бруно Жезус | Гильермо Куадра.

После первого тура «Наполи» с одним очком занимает вторую позицию в турнирной таблице группы C. «Лестер» с тем же количеством очков идет строчкой ниже. На последнем месте группы C расположился «Спартак», проигравший «Легии» в первом матче.