Рим, 17 сентября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. 16 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче первого тура группы C Лиги Европы УЕФА одержала крупную победу над «ЦСКА София» со счетом 5:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

Первый мяч на 10-й минуте встречи забил 32-летний ирландский атакующий полузащитник Грахам Кери — 0:1. Через пятнадцать минут хавбэк сборной Италии Лоренцо Пеллегрини восстановил равновесие в счете — 1:1. На 38-й минуте Стефан Эль-Шаарави впервые вывел «волков» вперед — 2:1. Голевую передачу записали на Эльдора Шомуродова. На экваторе второй половины Пеллегрини оформил дубль — 3:1. Через двадцать минут Джанлука Манчини довел счет до разгромного — 4:1. В конце матча вышедший на замену Тэмми Абрахам установил окончательный счет после передачи Шомуродова — 5:1.

Статистика матча («Рома» / «ЦСКА София»)

Удары 10/9

Удары в створ 7/4

Владение 55%/45%

Угловые 5/5

Нарушения 12/12

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Калафиори, Пеллегрини, Вильяр, Перес, Диавара, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«ЦСКА София»: Бусатто, Матей, Мазику, Турицов, Галабов, Йомов, Мухар, Лам, Вилдсхют, Кери, Крацев.