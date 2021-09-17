Москва, 17 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С начала 2021 года предприниматели свыше 100 тыс. раз обратились за помощью в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом 17 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ИА REGNUM Бизнес

Это учреждение, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает комплексную помощь предпринимателям по вопросам запуска и ведения бизнеса на территории города.

«Основные направления работы проекта «Малый бизнес Москвы» — бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса — от его запуска до масштабирования. В этом году горожане воспользовались мерами поддержки больше 100 тысяч раз, а с 2012 года, с момента основания МБМ, — уже почти 1,1 миллиона раз», — сообщила Сергунина.