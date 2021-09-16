Голевая передача Головина принесла «Монако» победу над «Штурмом»
Монако, 17 сентября, 2021, 00:48 — ИА Регнум. 16 сентября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» одержал минимальную победу над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0. Матч проходил в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Единственный мяч на экваторе второго тайма забил 22-летний нападающий сборной Сенегала Крепин Диатта после передачи Александра Головина.
Статистика матча («Монако» / «Штурм»)
Удары 12/3
Удары в створ 3/0
Владение 72%/28%
Угловые 7/1
Нарушения 7/19
Желтые карточки получили Исмаил Якобс (32'), Грегори Вютрих (64') и Александер Прасс (90'). На матче работала литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом.
Составы команд:
«Монако»: Нюбель, Марипан, Якобс (Энрике, 46'), Павлович, Агилар, Тчуамени, Матазо (Фофана, 72'), Диатта, Фолланд (Бен-Йеддер, 61'), Мартинш (Головин, 46'), Исидор (Фабрегас, 46').
«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих (Гейрхофер, 78'), Газибегович (Йегер, 71'), Аффенгрубер, Данте, Станкавик, Китеишвили (Прасс, 71'), Хирлэндер, Любич, Ебоа (Ньянбо, 71'), Янчер (Саркария, 61').
«Монако», одержав первую победу в группе B и набрав три очка, поднялся на первое место. «Штурм» без очков занимает последнюю позицию.