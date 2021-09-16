Исламабад, 17 сентября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли во время перестрелки на похоронах в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, передает телеканал Dunya News.

Пакистан

Сообщается, что стрельба началась на похоронах из-за конфликта между двумя людьми. В полиции уточняют, что ссора началась из-за вопроса с земельными участками, что привело к перестрелке. В результате стрельбы погибли восемь человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что для наведения порядка правоохранительным органам пришлось вызывать спецназ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вооруженные люди открыли огонь по похоронной процессии в районе Халде в Ливане. В результате стрельбы погибли несколько мирных жителей и один военнослужащий.