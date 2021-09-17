Ижевск, 17 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Удмуртии в 8:00 по местному времени открылись все избирательные участки. В течение трёх дней жители республики будут выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов советов депутатов муниципальных округов в 25 районах.

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В период с 17 по 19 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Жители республики получат на руки по два бюллетеня, где будут партийные списки и кандидаты по одномандатным округам. В 25 районах жители получат на руки еще по два бюллетеня для голосования на местных выборах.

В связи с пандемией при посещении избирательного участка необходимо иметь при себе защитную маску и перчатки.

Контролировать ход голосования в республике будут около 3,5 тыс. наблюдателей от партий, Общественной палаты и кандидатов — одномандатников.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике открылся центр общественного наблюдения в ходе выборов. В течение трех избирательных дней центр будет работать в круглосуточном режиме. Прийти и наблюдать за избирательным процессом может любой желающий после предварительного звонка на горячую линию.

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