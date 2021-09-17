Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Приступы кашля, которые все чащи стали появляться у президента США Джо Байдена в ходе выступлений, не должны вызывать беспокойство. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 сентября на брифинге.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Так она ответила на соответствующий вопрос. Ранее внимание на состояние здоровья американского лидера обратили внимание ряд СМИ и пользователей в социальных сетях.

По словам Псаки, Байдена, где бы он не находился, постоянно сопровождает и осматривает врач. Кроме того, пресс-секретарь отметила, что причин для кашля может быть множество.

Она добавила, что в числе таких причин может быть незначительная простуда или необходимость прочистить дыхательные пути в ходе выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая более 120 отставных американских генералов и адмиралов подписали открытое, в котором призвали проверить психическое и физическое здоровье Джо Байдена.