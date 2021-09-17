Псков, , 08:03 — REGNUM В Псковской области в 8 часов утра открылись избирательные участки. 17, 18 и 19 сентября 2021 года в регионе пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. Еще в двух районах изберут глав районов.

Псков © Максим Быков

Как отметили в избиркоме Псковской области, в избирательном бюллетене на думских выборах по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область) представлены 10 кандидатов. На думских выборах по партийным спискам — 14 партий.

На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов в избирательном бюллетене представлены девять политических партий, на территории Псковской области сформировано 13 одномандатных округов. Округа с 1 по 4 находятся на территории Пскова, 5 и 6 — в Великих Луках, остальные — в районах Псковской области.

17, 18 и 19 сентября 2021 года в актовом зале администрации Псковской области будет работать Информационный центр областной Избирательной комиссии, в который в течение всего дня будет поступать самая оперативная информация о голосовании на выборах в регионе.

Напомним, по данным на 1 июля, в Псковской области зарегистрировано 518 029 избирателей.