Лондон, 17 сентября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Четвертый сезон кооперативной онлайн-игры Sea of Thieves на пиратскую тематику начнётся 23 сентября 2021 года. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 16 сентября на YouTube-канале проекта.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США Джек Воробей

В начале ролика авторы игры показали бутылку на побережье, а рядом с ней некую женщину. Издание PC GamesN предположило, что, возможно, так они намекнули на появления новых квестов.

Зрители также могут видеть в трейлере команду корабля, который перевозит новые сокровища. Финальная сцена является одной из самых интересных, поскольку в ней разработчики показали новые подводные локации с руинами.

Напомним, разработкой Sea of Thieves занимается британская студия Rare, реализацией проекта руководит геймдизайнер Майк Чепмен. Релиз игры состоялся 20 марта 2018 года.