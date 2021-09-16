Архангельск, 17 сентября, 2021, 00:14 — ИА Регнум. Архангельский МУП «Городское благоустройство» закупило новую технику для уборки городских улиц. Знаковое для города событие местные власти решили отметить выставкой машин.

Arhcity.ru В Архангельске станет чище

«Сразу после презентации новая техника нашего предприятия «Городское благоустройство» выйдет на уборку прогулочных территорий города. Стереотип, что Архангельск — грязный город, должен уйти в прошлое. Постепенно мы будем передавать на содержание МУПу парки и скверы, пешеходные зоны. Требовать с муниципального предприятия высокого качества выполнения работ гораздо проще, чем с частных компаний или индивидуальных предпринимателей. Поэтому мы идем именно таким путем», — отметил глава города Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Архангельска Игорь Годзишобъяснял проблемы с уборкой улиц тем, что у города нет средств на привлечение дворников.