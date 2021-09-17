Йошкар-Ола, 17 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Марий Эл 17 сентября в 8:00 мск открываются избирательные участки. Жители республики выберут депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов Госсобрания республики по двум округам — в Йошкар-Оле и Оршанском районе.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборы

Жители Йошкар-Олы будут примут участие в дополнительных выборах депутатов горсобрания VII созыва.

Контролировать избирательный процесс будут около 2,3 тыс. наблюдателей от политических партий, представляющих кандидатов-одномандатников и Общественную палату республики. В среднем на каждом участке будут присутствовать по 4−5 наблюдателей. За всеми помещениями избирательных комиссий ведется круглосуточное наблюдение.

Голосование будут проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Вакцинацию от коронавируса прошли около 63% членов участковых избиркомов, остальным предоставлена возможность пройти тестирование методом ПЦР.

Отдать свой голос в поддержку кандидатов жители Марий Эл смогут до 19 сентября 20:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Марий Эл Ирина Татаринова отмечала, что в региональный избирком поступило 83 обращения, из них 40 жалоб связаны с нарушениями избирательного законодательства. Большинство жалоб не нашли подтверждения.