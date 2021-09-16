Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В сеть выложили первые кадры драматического мини-сериала Netflix «Правдивая история». Изображения были опубликованы 16 сентября на портале Screen Rant.

Facebook.com. Кевин Харт Кевин Харт

Главные роли в шоу исполнят Уэсли Снайпс и Кевин Харт. Отметим, что в «Правдивой истории» Харт вновь отойдёт от комедийного амплуа. Премьера шоу состоится 24 ноября 2021 года на сайте Netflix.

https://twitter.com/screenrant/status/1438563461127196672

Сюжет сериала расскажет о том, как успешный стендап-комик Кид (Харт) перед очередным туром решает навестить брата Карлтона (Снайпс), проживающего в одном из городов штата США Филадельфия, в котором прошло детство героев. Братья решают хорошо провести вместе вечер, но случается событие, которое ставит под угрозу карьеру Кида, которую он усердно строил много лет.

Реализацией проекта сериала руководит Эрик Ньюман, ранее выступивший в качестве исполнительного продюсера таких шоу, как «Хемлок Гроув», «Нарко» и «Нарко: Мексика».