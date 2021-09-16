Приштина, Сербия, 17 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. «Косово-пресс» ведет кампанию по вступлению в Европейский союз новостных агентств. Об этом 16 сентября заявила исполнительный директор агентства Сузана Раковица.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

По ее словам, Косово понадобилось три года, чтобы вступить в Союз балканских новостных агентств.

«Нам было трудно, потому что ни Сербия, ни БиГ, ни Греция нас не признавали. Нам пришлось преодолеть многие препятствия, особенно те, которые создавала Сербия. «Косово-пресс» теперь ведет кампанию, чтобы вступить в Европейский союз новостных агентств, и мы скоро станем членом этой организации», — цитирует портал «Косово онлайн» слова Раковицы.

Напомним, что ранее правительство сепаратистского Косово заявило, что после того, как 4 сентября закончился мораторий на лоббирование вступления Косово в международные и европейские организации, Приштина подготовит ряд соответствующих заявок.

В соответствии с Вашингтонским соглашением, подписанным в сентябре 2020 года, Приштина в течение одного года должна была воздерживаться от подачи заявок на вступление в международные организации.