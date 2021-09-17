Санкт-Петербург, , 08:01 — REGNUM В Северной столице в 8 часов утра по московскому времени открылись избирательные участки, началось трехдневное голосование на федеральных, региональных и местных выборах, которое продлится 17, 18 и 19 сентября.

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Петербургские избиратели проголосуют за депутатов Государственной Думы VII созыва (по федеральному избирательному округу и восьми одномандатным избирательным округам), за депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва (25 депутатов по единому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам). Кроме того, пройдут выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

На 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован 3 868 841 избиратель. Больше всего имеющих право голоса — в Приморском районе (438 тыс.), меньше всего — в Кронштадтском (около 33 тыс.).

На постоянных избирательных участках организовано 1940 участковых комиссий, еще 45 комиссий сформировано в местах временного пребывания избирателей. 58 приписанных к Петербургу участков образовано на судах, находящихся в плавании, и шесть — на полярных станциях.

Как отметили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга избиратель может проголосовать только по месту жительства 17, 18 и 19 сентября, тогда как на выборах Госдумы возможно прикрепление к другому участку, по месту фактического пребывания, согласно заранее поданному заявлению.

Всего в Петербурге изготовлено 15 986 800 бюллетеней, половина из них — для выборов Госдумы, вторая половина — для выборов Заксобрания.

Круглосуточное видеонаблюдение осуществляется с 8:00 16 сентября до 20 сентября на 1785 участках. На 43 участках для голосования предусмотрено использование видеорегистраторов. В 64 территориальных избирательных комиссиях видеонаблюдение будет осуществляться с 20:00 19 сентября.

В офисном комплексе «Невская ратуша» в круглосуточном режиме 17,18 и 19 сентября будет работать Центр общественного наблюдения. В нем будет установлено восемь цифровых мониторов и дополнительные автоматизированные рабочие места, всего 50 мест, с возможностью просмотра видеозаписей в спорных моментах.

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