Мурманск, 16 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В 2022 году в Мурманской области «перезагрузят» семь библиотек — в рамках нацпроекта «Культура» на их обновление правительство РФ выделит 45 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Модернизацию проведут в библиотеках Мончегрска, Мурманска, Кировска, Александровска и Апатитов, Ковдора и Оленегорска.

«Средства учреждения потратят на создание современного пространства, организацию доступной среды, приобретение нового оборудования и обновление библиотечных фондов. У северян появятся комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения с современным дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. В обновленных библиотеках будут организованы выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов и лекций, презентаций и концертов, образования и отдыха», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на обновление библиотек и театров в России выделили почти 2 млрд рублей.