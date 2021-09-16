Саратов, 16 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Инцидент с проникновением неизвестных в здание администрации Заводского района Саратова, где располагается территориальная избирательная комиссия прокомментировала глава ТИК Заводского района Людмила Кошкина. Комментарий опубликован в официальном аккаунте саратовского Центризбиркома в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Помещение для голосования

По словам Кошкиной, после окончания рабочего дня, около 18:40 по местному времени, в помещение вошли член ТИК от одной из партий и один из депутатов Саратовской областной думы.

«Они требовали принять у них жалобу, несмотря на то, что время работы комиссии завершено и полномочий принять ее у комиссии нет», — рассказала глава районного избиркома.

После отказа в приеме жалобы, один из пришедших и две сопровождавших его женщины потребовали предъявить избирательную документацию.

«Так как это противоречит действующему законодательству, им было отказано», — пояснила Кошкина и добавила, что пришедших попросили удалиться.

«В ответ кто-то толкнул меня, в результате чего упала вешалка на всех присутствующих в помещении. Была вызвана полиция, так как данные люди препятствовали работе комиссии», — заключила Кошкина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Заводского района Саратова Максим Сиденко после инцидента заявил, что планирует обратиться к главе ЦИК России Элле Памфиловой.

«Правоохранительные органы должны оперативно сработать и найти нападавших. Прошу ЦИК России также дать оценку действиям зарегистрированного кандидата и его доверенных лиц», — заявил районный глава.

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