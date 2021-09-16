Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Французская сторона была заранее проинформирована о создании нового военного блока США, Британии и Австралии, заявила 16 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её утверждению, информация была доведена до Парижа ещё до публичного объявления о новом военном блоке.

«Мы тесно взаимодействуем и взаимодействовали перед таким объявлением с представителями руководства во Франции. … Они заранее знали об этом», — заявила Псаки.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал новое соглашение США, Британии и Австралии «ударом в спину» и «подрывом доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Австралия, Британия и США объявили об учреждении трехстороннего партнерства по безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS).

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