Вашингтон, 16 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Французская сторона была заранее проинформирована о создании нового военного блока США, Британии и Австралии, заявила 16 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

По её утверждению, информация была доведена до Парижа ещё до публичного объявления о новом военном блоке.

«Мы тесно взаимодействуем и взаимодействовали перед таким объявлением с представителями руководства во Франции. … Они заранее знали об этом», — заявила Псаки.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал новое соглашение США, Британии и Австралии «ударом в спину» и «подрывом доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Австралия, Британия и США объявили об учреждении трехстороннего партнерства по безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS).