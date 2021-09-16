Киев, 16 сентября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Студия Frogwares назвала дату релиза игры Sherlock Holmes: Chapter One про приключения молодого Шерлока Холмса. Анонсирующий трейлер был опубликован 16 сентября на YouTube-канале компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шерлок Холмс

Игра выйдет 16 ноября 2021 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S, её релиз на консолях предыдущего поколения состоится позже. Оформить предзаказы пока могут только владельцы ПК и консолей Xbox. В новом трейлере авторы игры показали некоторые моменты игрового процесса.

Напомним, сюжет Sherlock Holmes: Chapter One расскажет о приключениях молодой версии знаменитого сыщика, который будет расследовать смерть своей матери. Действие игры будет происходить на средиземноморском острове Кордона.