Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Житель города Магнитогорска (Челябинская область) задержан по подозрению в причастности к преступлению террористической направленности, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, полицейскими и бойцами магнитогорского ОМОНа. У магнитогорца изъяли пневматические пистолеты, гранату, а также рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

Его место пребывания вычислили после того, как он через интернет начал призывать к совершению действий по насильственной смене власти и к причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. Публикации появились в апреле.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело. Ранее ведомство также сообщило задержании магнитогорца.