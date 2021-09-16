Мурманск, 16 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Мурманской области начались работы по строительству морского порта «Лавна». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Комплекс перегрузки угля примет первый груз уже в 2023 году, к 2024 году объём перевалки достигнет 18 миллионов тонн в год. Это обеспечит работой более 600 наших жителей, а на стадии строительства будет привлечено 1200 работников. А ещё учтено применение самых экологичных технологий. И мы будем развивать порт, чтобы он стал универсальным», — сообщил глава региона Андрей Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, порт «Лавна» региональные власти называют ключевым элементом в реализации проекта Мурманского транспортного узла (МТУ). Объём инвестиций в проект строительства порта заявлен в 34 млрд рублей.