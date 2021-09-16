Саратов, , 23:31 — REGNUM В здание администрации Заводского района Саратова, в котором расположена территориальная избирательная комиссия проникли неизвестные. Об этом сообщает в официальном telegram-канале мэрии Саратова. Инцидент произошел после окончания рабочего дня.

Урны для голосования

«На здание администрации района совершено нападение. Несколько неизвестных человек проникли на первый этаж, не предъявив документы. Об их намерениях нам неизвестно. При фото и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам», — приводятся в сообщение слова главы района Максима Сиденко.

Сотрудники администрации вызвали полицию. В районной администрации полагают, что «это могло быть сделано с целью дискредитации выборов».

Сиденко также готов обратиться к главе ЦИК России Элле Памфиловой. Он отметил, что личности нападавших «узнали на видео, опубликованном в публичном поле». Эти люди связаны с криминальным миром.

«Правоохранительные органы должны оперативно сработать и найти нападавших. Прошу ЦИК России также дать оценку действиям зарегистрированного кандидата и его доверенных лиц», — добавил глава Заводского района.

ИА REGNUM напоминает, 17 сентября в России стартуют выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. Голосование продлится три дня и завершится 19 сентября в 20:00 по местному времени. Жители Саратова также будут выбирать депутатов городской думы.