Белград, 16 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Сербия готовит новую модификацию бронетранспортера «Лазарь-2», которая будет названа в честь покойного военного репортера и посла Сербии в Российской Федерации Мирослава Лазански. Об этом сообщили сербские СМИ 16 сентября.

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Основным различием между прежними модификациями «Лазарь-2» и «Лазански» будет пушка, передает телеканал РТС.

Этот бронетранспортер будет оснащен орудием 30×173 мм, пулеметом и двумя пусковыми установками для современных противотанковых управляемых ракет.

Напомним, что посол Сербии в Российской Федерации Мирослав Лазански скоропостижно скончался в августе этого года в Белграде, где находился в отпуске.