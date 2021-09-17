Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 8 часов утра 17 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти. А в 19-ти муниципальных образованиях региона 17, 18 и 19 сентября довыберут еще и муниципальных депутатов (всего 99 мандатов). Также состоятся прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

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По состоянию на 1 июля 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 миллион 383 тысячи 924 избирателя. Наибольшее число избирателей — во Всеволожском муниципальном районе — 307 тысяч 172 человека, в Гатчинском — 161 тысяча 705 человек, в Выборгском — 141 тысяча 437 человек.

Голосование в Ленинградской области организовано на 1004 избирательных участках, 11 из них созданы в местах временного пребывания избирателей (на территории войсковой части, в больницах, в СИЗО).

На 194 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В списки избирателей на этих участках включены почти 357 тысяч избирателей 47 региона (26% от общего числа).

По состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за инвалидами и престарелыми, по иным уважительным причинам можно будет проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя или через личный кабинет на портале «Госуслуги». Кроме того, более 30 тыс. избирателей Ленобласти подали заявления о голосовании по месту фактического нахождения, а не регистрации.

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На всех избирательных участках Ленобласти будут установлены средства видеорегистрации или видеонаблюдения, видеозапись будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня голосования, отметили в Леноблизбиркоме. Передача изображения будет происходить в режиме реального времени в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной палате Ленинградской области и расположенный в Ломоносовском филиале ЛГУ им. А.С. Пушкина.

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На выборах в Ленинградской области будут работать более двух тысяч наблюдателей от партий и общественных организаций. Все помещения для голосования обследованы, замечаний у Леноблизбиркома к ним нет.