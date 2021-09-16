Тирана, , 23:23 — REGNUM Новое правительство Албании под руководством прежнего премьер-министра Эди Рамы 16 сентября представило парламенту программу работы на ближайшие четыре года.

Большой брат следит за тобой Thomas Backa

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, министр внутренних дел Бледи Чучи пообещал взять под контроль всю территорию страны посредством камер и дронов. Это должно позволить помешать разгулу преступности в стране, где нередко слышна стрельба на улицах.

Систему полицейского надзора в Албании хотят создать по образцу Германии. На каждом перекрестке собираются установить камеру.

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