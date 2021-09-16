Вашингтон, 16 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Facebook объявила введении новой политики, в рамках которой администрация соцсети будет блокировать группы учётных записей, причиняющие «скоординированный социальный вред». Публикацию компания разместила 16 сентября на своём сайте.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Facebook

Компания пояснила, что, таким образом, она сможет бороться с таким поведением пользователей, с которым она не могла бы справиться в рамках старых правил. Руководство Facebook дало понять, что если старая политика подразумевала борьбу с поддельными аккаунтами, то новая даёт администрации соцсети основу для противостояния «враждебному и вредоносному поведению» со стороны учётных записей уже реальных пользователей.

Напомним, в июле президент США Джо Байден потребовал от Facebook добиться того, чтобы из сети исчезла дезинформация о вакцинах. В августе 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть удалила более 18 млн сообщений, которые содержали якобы ложную информацию о коронавирусе. Отметим, что ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей. Причиной решения стал отказ социальной сети удалить запрещённый контент.