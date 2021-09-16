Facebook придумала новую политику для введения тотальной цензуры
Вашингтон, 16 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Facebook объявила введении новой политики, в рамках которой администрация соцсети будет блокировать группы учётных записей, причиняющие «скоординированный социальный вред». Публикацию компания разместила 16 сентября на своём сайте.
Компания пояснила, что, таким образом, она сможет бороться с таким поведением пользователей, с которым она не могла бы справиться в рамках старых правил. Руководство Facebook дало понять, что если старая политика подразумевала борьбу с поддельными аккаунтами, то новая даёт администрации соцсети основу для противостояния «враждебному и вредоносному поведению» со стороны учётных записей уже реальных пользователей.
Напомним, в июле президент США Джо Байден потребовал от Facebook добиться того, чтобы из сети исчезла дезинформация о вакцинах. В августе 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть удалила более 18 млн сообщений, которые содержали якобы ложную информацию о коронавирусе. Отметим, что ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей. Причиной решения стал отказ социальной сети удалить запрещённый контент.