Архангельск, 16 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В Архангельской области на 287 избирательных участках безопасность обеспечат металлодетекторы. Об этом сообщил заместитель губернатора области по внутренней политике Михаил Ипатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«На избирательных участках размещено 287 стационарных металлодетекторов, установлено 344 видеокамеры. Для хранения бюллетеней было закуплено 832 сейфа. С учетом непростой эпидемиологической ситуации все участки укомплектованы необходимыми средствами индивидуальной защиты, а в дни голосования в помещениях будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами. Порядок на участках обеспечат сотрудники органов внутренних дел», — подчеркнул Ипатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области видеокамерами оснастили 40% избирательных участков