17 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Внутриполитический кризис в Афганистане, в том числе вызванный бегством США, принципиально изменил условия дальнейшего существования ОДКБ. Впервые за два десятка лет от участников потребовалось исполнение обязательств и соблюдение принципов, лежащих в основе самой концепции коллективной безопасности.

Елена Панина, , 14:10 — REGNUM 16 сентября нынешнего года в Душанбе состоялась сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как и ожидалось, вышла она трудной.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Внутриполитический кризис в Афганистане, в том числе вызванный бегством США, принципиально изменил условия дальнейшего существования ОДКБ. Впервые за два десятка лет от участников потребовалось исполнение обязательств и соблюдение принципов, лежащих в основе самой концепции коллективной безопасности.

Тот факт, что подавляющее большинство времени сессии переговоры велись в закрытом от журналистов режиме, указывает на масштабность возникших сложностей и разночтений. Однако, если судить по известным итогам, существенную часть разногласий преодолеть всё же удалось.

В результате работы стороны подписали 14 итоговых документов, из которых минимум шесть указывают на углубление интеграции и постепенный перевод ОДКБ из чисто политического в коллективный оборонительный статус.

Хотя о полном успехе пока говорить преждевременно, однако:

— соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил ОДКБ,

— план их оснащения современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами,

— решение о схеме защищенной мультисервисной сети связи ОДКБ,

— решение о начальнике Объединенного штаба,

— решение о составе воинских контингентов и формировании сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования

указывают на постепенное создание реальных военных инструментов коллективного характера и структуры их практического задействования. Что можно считать несомненным успехом на пути модернизации механизма Организации.

Кроме того, позитивным следует считать еще два других принципиальных момента.

Во-первых, стороны согласились с необходимостью коллективного участия в решении задачи укрепления таджикско-афганской границы, имеющей протяженность в 1344 км и на многих участках проходящей в труднодоступной горной местности. Правда, пока это соглашение носит самый общий характер. Таджикистан внес некий пакет предложений, оформленных в виде проекта Целевой межгосударственной программы, который остальные участники согласились «максимально быстро рассмотреть и принять».

Во-вторых, члены ОДКБ утвердили план проведения в Таджикистане серии военных учений Коллективных сил: «Поиск-2021», «Эшелон-2021», «Взаимодействие-2021» и «Кобальт-2021», организованных по единому оперативному замыслу. Первое из которых запланировано уже на октябрь. Хотя объем привлекаемых для его проведения сил и средств пока неизвестен, но вряд ли он будет сильно большим, тем не менее это уже послужит весомым подспорьем в решении задачи укрепления безопасности таджикской границы с Афганистаном.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

А самое главное, на прошедшей сессии получилось придумать механизм встраивания ОДКБ в систему международной безопасности ООН.

Подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. Эти изменения предусматривают возможность задействования Миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через «координирующее государство — член ОДКБ».

В переводе на русский это открывает ОДКБ возможность формировать коллективные миротворческие силы не только от лица регионального государства (а ОДКБ — в первую очередь именно региональный договор), но и имени Организации Объединенных Наций. Тем самым отсекается канал западного вмешательства в регион Средней Азии якобы от лица «всего международного сообщества».

Суммируя изложенное, состоявший саммит ОДКБ можно считать в целом успешным. Однако для превращения Организации в реально эффективный коллективный оборонительный механизм работы предстоит еще много.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ