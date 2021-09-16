Йошкар-Ола, 16 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Подача отопления в жилые дома Йошкар-Олы началась уже 16 сентября. Об этом заявил мэр города Евгений Маслов. Ранее планировалось, что отопительный сезон в городе начнется 20 сентября.

Батарея

В социальные и образовательные учреждения теплоноситель начали подавать накануне.

«Учитывая изменившийся прогноз температурный, мы видим, что в выходные будет близко к нулю градусов. Это позволяет нам начать отопительный сезон не с понедельника, как мы планировали, а уже с сегодняшнего дня», — пояснил Маслов.

Традиционно теплоноситель будет подавать в жилые дома поэтапно.

Отметим, днем в Йошкар-Оле температура воздуха составляла +9°С, ночью столбики термометров опустятся до +3°С. В выходные дни, 18 и 19 сентября, в столице Марий Эл температурный фон значительно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году отопление в дома жителей Йошкар-Олы начали подавать 1 октября. При этом образовательный и социальный объекты начали получать тепло уже 21 сентября.