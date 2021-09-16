Архангельск, 16 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Архангельской области камерами видеофиксации оснастили 40% избирательных участков, в остальных 60% установлены видеорегистраторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общественном штаба по наблюдению за выборами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Увидеть трансляцию с камер сможет любой гражданин старше 18 лет — для этого достаточно оформить заявку на сайте Общественной палаты Архангельской области. Она даст право на посещение центра общественного наблюдения.

«Специально к нынешней избирательной кампании нами было организовано обучение более двух тысяч наблюдателей, которым предстоит быть задействованными на участках для голосования», — отметил руководитель штаба Анатолий Бутко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области помимо выборов в Государственную Думу, в Архангельской области с 17 по 19 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов облсобрания и муниципальные органы власти.