Москва, 16 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 16 сентября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 18-летний универсальный атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян не намерен в ближайшее время переходить в каталонскую «Барселону». Окружение Захаряна считает, что развитие карьеры футболиста должно проходить более плавно.

Agentbarcelona.com ФК Барселона

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-аккаунте сообщил, что скауты «Барселоны» просматривают футболиста.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На данный момент стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. Текущее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано еще на три года до конца сезона 2023/24.