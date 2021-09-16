Приштина, , 23:07 — REGNUM В Косово 16 сентября стартовала предвыборная кампания. Она продлится один месяц и закончится 15 октября. 17 октября в крае пройдут местные выборы.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за эпидемиологической ситуации Демократическая партия Косово и Альянс за будущее Косово приняли решение о сокращении кампании до пяти дней. Движение за самоопределение и Демократическая партия Косово не высказали определенной позиции по этому вопросу.

В ЦИК Косово не одобрили сокращения предвыборной кампании, но призвали партии соблюдать предписанные правительством и министерством здравоохранения меры. Партии вняли этому призыву и стараются проводить агитацию преимущественно через интернет.

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