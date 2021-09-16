Душанбе, , 22:57 — REGNUM «Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с огромной страной, каковой является Пакистан. Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Белоруссии много интересного для Пакистана», — заявил 16 сентября в Душанбе Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Лукашенко констатировал «совсем небольшой» товарооборот между Белоруссией и Пакистаном. В сообщении пресс-службы белорусского лидера не приводятся суммы взаимной торговли.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Закрытых тем у нас в отношениях с Пакистаном нет», — подчеркнул Лукашенко. Он выразил намерение внести свой вклад в это развитие исламской республики.

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«Имран Хан согласился, что регион сейчас переживает не самые простые времена: страны борются с последствиями пандемии, появились новые вызовы в сфере безопасности после событий в Афганистане, необходимо также решать различные политические вопросы, — сказано в официальном сообщении. — Премьер-министр отметил: отношения между двумя странами существуют уже давно, особенно тесно Белоруссия и Пакистан сотрудничают в сельском хозяйстве и промышленности».

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