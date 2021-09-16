Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак рассчитывает на поддержку всеми политическими партиями Косово диалога, который ведется в Брюсселе при посредничестве ЕС. Об этом Лайчак сообщил на своей странице в «Твиттере» 16 сентября после ряда встреч с представителями партий сепаратистского Косово.

EU2016 SK Мирослав Лайчак

Словацкий дипломат добавил, что у него были «удачные встречи» с лидерами «Сербского списка», «Демократической партии Косово», «Демократической лиги Косово» и «Альянса для будущего Косово».

«У всех партий есть опыт диалога, и поэтому они понимают его важность для Косово. Я рассчитываю на их поддержку», — написал Лайчак.

После встречи с представителем ЕС председатель и вице-председатель партии косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич и Игорь Симич заявили, что все открытые вопросы должны решаться в формате диалога. Они пожаловались Лайчаку на нежелание Приштины выполнять ранее достигнутые с сербской стороной соглашения.

Напомним, что Лайчак накануне своего визита в Приштину заявил, что результатом этого диалога должно быть «полноценное международное признание» Косово.