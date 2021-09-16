Москва, 16 сентября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. 16 сентября издание Sport24 сообщило, что 30-летний форвард ЦСКА и сборной России Антон Заболотный пропустит матч с московским «Спартаком». У футболиста имеются проблемы со здоровьем.

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Заболотный

20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московское дерби точно пропустит опорный полузащитник «красно-белых» и сборной России Роман Зобнин, выбывший на четыре недели из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы с «Легией».

В последний раз ЦСКА и «Спартак» играли между собой 25 апреля. В том матче «красно-белые» одержали уверенную победу над «армейцами» со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте встречи забил шведский форвард Джордан Ларссон.