В игру God of War: Ragnarok вернут классические приёмы героя
Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Креативный директор игры God of War: Ragnarok Эрик Уильямс сказал, что в ней разработчики вернут больше классических приёмов Кратоса из предыдущих проектов франшизы. Об этом 16 сентября сообщает портал Screen Rant.
Разработчик рассказал, что некоторые члены команды проекта предложили вернуть захваты Кратоса, а другие — то, что в студии Santa Monica называют Combo 5B, когда Кратос ловит противников в воздухе и «шлепает» их об землю. Уильямс добавил, что авторы игры решили взять лучшие классические приёмы из тех, которые в итоге не были реализованы в God of War 2018 года и вернуть их в игру.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнер Кори Барлог объяснил, почему God of War: Ragnarok станет последней игрой скандинавской саги франшизы. Он сказал, что просто не хотел «растягивать» серию на 15 лет.