Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Креативный директор игры God of War: Ragnarok Эрик Уильямс сказал, что в ней разработчики вернут больше классических приёмов Кратоса из предыдущих проектов франшизы. Об этом 16 сентября сообщает портал Screen Rant.

Santa Monica Studios Скриншот игрового процесса игры God of War

Разработчик рассказал, что некоторые члены команды проекта предложили вернуть захваты Кратоса, а другие — то, что в студии Santa Monica называют Combo 5B, когда Кратос ловит противников в воздухе и «шлепает» их об землю. Уильямс добавил, что авторы игры решили взять лучшие классические приёмы из тех, которые в итоге не были реализованы в God of War 2018 года и вернуть их в игру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнер Кори Барлог объяснил, почему God of War: Ragnarok станет последней игрой скандинавской саги франшизы. Он сказал, что просто не хотел «растягивать» серию на 15 лет.