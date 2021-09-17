Курск, 17 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Курской области проходят с 17 по 19 сентября проходят 123 избирательные кампании, сообщает ИА REGNUM.

Rk.gov.ru Выборы

В регионе проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, Курской облдумы седьмого созыва и 121 муниципальная избирательная кампания. По их итогам предстоит распределить 981 мандат депутатов различных уровней власти — от федерального до местного. В выборах всех уровней в регионе участвуют около двух тысяч кандидатов.

В списки избирателей включены более 900 тысяч человек. Голосование проходит на 1111 избирательных участках, а также в дистанционном электронном формате. Контролируют ход голосования наблюдатели от кандидатов, политических партий, а также общественные наблюдатели от Общественной палаты Курской области. Аккредитацию в избиркоме прошли 174 представителя 46 СМИ.