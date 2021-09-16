Приштина, , 22:47 — REGNUM Правительства Косово и Северной Македонии 16 сентября провели первое совместное заседание, в ходе которого было подписано соглашение о статусе Сил безопасности Косово — бывшей Армии освобождения Косово, ныне проходящей обратную трансформацию в армию по образцу НАТО.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что это соглашение позволяет Силам безопасности Косово транзит через территорию Северной Македонии, а также пребывание на ее территории.

По словам Курти, это позволяет Силам безопасности Косово проводить спасательные операции в соседней стране.

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