Приштина, 16 сентября 2021, 22:47 — REGNUM Правительства Косово и Северной Македонии 16 сентября провели первое совместное заседание, в ходе которого было подписано соглашение о статусе Сил безопасности Косово — бывшей Армии освобождения Косово, ныне проходящей обратную трансформацию в армию по образцу НАТО.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что это соглашение позволяет Силам безопасности Косово транзит через территорию Северной Македонии, а также пребывание на ее территории.
По словам Курти, это позволяет Силам безопасности Косово проводить спасательные операции в соседней стране.
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