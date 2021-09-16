Подгорица, , 22:46 — REGNUM Экспертное правительство — это лучшая модель для проведения демократических реформ в Черногории. Об этом написал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 16 сентября на своей странице в «Твиттере».

Здравко Кривокапич SRBIN.info

«Правительство привержено соглашению, которое три коалиционных лидера (объединения «За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому» — ИА REGNUM) подписали после 30 августа», — подчеркнул Кривокапич в своей публикации.

При этом Кривокапич отметил, что это не значит, что экспертов для правительства не могут предлагать политические партии, и что он «внимательно рассмотрит все новые инициативы по улучшению работы правительства, которые исходят от парламентского большинства».

Напомним, что ранее «Демократы» и «Демократический фронт» опубликовали совместное сообщение, в котором предлагается реконструкция правительства Черногории с тем, чтобы расширить его состав с 12 до 18 министерств и назначить вместо одного, три вице-премьера.