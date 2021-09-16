Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Геймдизайнер Кори Барлог объяснил, почему God of War: Ragnarok будет последней игрой франшизы, выполненной в скандинавском сеттинге (мир игры). Об этом 16 сентября сообщает портал IGN.

Постер компьютерной игры God of War

В интервью автору YouTube-канала Kaptain Kuba разработчик пояснил, что первая игра разрабатывалась на протяжении пяти лет и, по его оценкам, на создание второй уйдёт примерно столько же времени. Геймдизайнер обратил внимание, что в случае, если будет принято решение о создании третьей игры, то серия получится «слишком растянутой», поскольку речь будет идти уже о 15 годах.

«Ядром движка истории на самом деле являются отношения между этими двумя персонажами (Кратосом и Атреем —ИА REGNUM), сказал Барлог, — я как бы хочу, чтобы это (сюжетный финал — ИА REGNUM) произошло до того, как мой ребенок пойдет в колледж».

Ожидается, что релиз игры God of War: Ragnarok состоится в 2022 году. Первую игру God of War Кори Барлог и студия Santa Monica выпустили 20 апреля 2018 года.