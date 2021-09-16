Калуга, 16 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё 11 получили ранения в результате автоаварии с участием автобуса и КамАЗа в Калужской области вечером 16 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пресс-служба МЧС России Фото с места аварии

Авария произошла на 22 км автодороги местного значения Медынь — Гусево — Гереево, столкнулся автобус с рабочими, в котором находились 12 человек, и КамАз. По предварительной информации 11 человек пострадало, из них трое погибли.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, на месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативных служб. Полиция устанавливает личности погибших и количество пострадавших устанавливаются.