Рен, Франция, 16 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. 16 сентября в Рене на стадионе «Роазон Парк» лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с хозяином стадиона «Ренном». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

На 11-й минуте встречи Лоик Баде срезал мяч в свои ворота и вывел «шпор» вперед — 0:1. Через 12 минут 28-летний французский полузащитник Флавьен Тэт вернул хозяев в игру после передачи Серу Гирасси — 1:1. На экваторе второго тайма Гаэтан Лаборде, который ранее интересовался «Зенит», впервые вывел хозяев вперед — 2:1. Через четыре минуты опорный полузащитник сборной Дании Пьер-Эмель Хейбьерг принес гостям ничейный результат — 2:2.

Статистика матча («Ренн"/ «Тоттенхэм»)

Удары 16/8

Удары 4/3

Владение 44%/56%

Угловые 2/1

Нарушения 13/11

Составы команд:

«Ренн»: Сален, Трюффер (Мелинг, 79'), Баде, Агерд, Траоре, Сантамария (Мартен, 86'), Сулемана (Угучкву, 79'), Буриго, Тэт, Гирасси (Тель, 90'), Лаборде.

«Тоттенхэм»: Голлини, Доэрти, Родон, Тангана, Дэвис, Сальватьерра, Ндомбеле (Алли, 78'), Скипп, Бергвейн (Хейбьерг, 30'), Моура (Скарлетт, 54'), Кейн (Эмерсон, 54').

На данный момент «Тоттенхэм» с одним очком расположился на второй позиции в турнирной таблице группы G. «Ренн» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.