16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о желании части американских политиков поставить на Украину две системы ПРО «Железный купол».

Светлана Рыбина, , 23:00 — REGNUM Информацию, согласно которой часть членов Конгресса США предложили поставить на Украину две тактические системы противоракетной обороны «Железный купол», вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 16 сентября в социальной сети Facebook.

Пусковая установка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не бесплатно, конечно, а в счёт долгов будущих поколений украинцев», — подозревает Vadim V.

Многие пользователи призвали украинцев не радоваться раньше времени, потому что им постоянно что-то обещают, но так ничего и не поставляют.

«Предложить и поставить, если делать выводы из практики США, — это совсем не одно и тоже. Украинцам просто нравится так восторженно отзываться о каких-то там далёких планах, что это уже стало частью американского юмора: пообещать и поугорать над доверчивыми гражданами Украины. Теперь одни слова будут предметом гордости и тиражирования, на деле же ничего Украине поставлено не будет, за исключением ржавых дырявых вёдер», — считает Илья Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что «Железный купол» не пользуется большой популярностью на мировом рынке вооружений, так что Киеву может достаться не самая перспективная военная разработка с сомнительным опытом использования.

«Судя по всему, американцы и израильтяне решили отыграть потраченные деньги. Купили две батареи, поигрались и поняли, что овчинка выделки не стоит, решили спихнуть эти комплексы на Украину. У большой Америки и маленького Израиля слишком разные задачи в ПРО. А штука всё-таки дорогая. Вот и думают, как часть средств вернуть за счёт Украины», — отмечает Дмитрий Б.

«Железный купол» © Israel Defense Forces

Часть людей считает, что Штаты хотят избавиться от простаивающих без надобности установок. Граждане убеждены, что бесплатно США ничего никогда не раздают, кроме печений.

«А между тем эти установки показали себя не лучшим образом. Их же ранее поставили Израилю, так против Хамаса он использовался, но толку было мало. Видимо, Штаты решили остатки отправить на Украину, чтобы добро не пропадало зря. Никто же, кроме Киева, не согласится купить эти комплексы. Но, как говорится, любые капризы за ваши деньги», — пишет Владимир Е.

Ряд пользователей указывает на то, что «Железный купол» никак не укладывается в военные нужды Украины. Граждане отмечают, что эта страна слишком большая для таких узконаправленных комплексов.

«А что украинцы собираются делать с этим куполом? Будут использовать его, как в Израиле? Только Израиль — это малюсенькая страна, которая полностью этим «Куполом» накрывается. Ну и какую часть Украины они собираются накрывать? И где именно? Горе горькое… когда же, наконец, они поймут, кто они для США?» — задаётся вопросом Галина Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что вороватая власть на Украине скорее распилит комплексы на металлолом, нежели применит их в деле.

«Вот и будет на Украине дилемма: поставишь «Купол» в Донбассе — ударят по Львову, поставишь во Львове — ударят по Донбассу. Скорее всего, придут к тому, что надо распилить на металлолом и продать», — шутит Валерий Е.

Напомним, 15 сентября издание Politico опубликовало информацию, согласно которой часть членов Конгресса США предложили поставить на Украину две тактические системы противоракетной обороны «Железный купол».